Informe: 23 decretos aprobados en el Congreso no contaron con estudio profundo

Durante el primer periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la República, sobresale que lograron aprobar 36 decretos, sin embargo, 23 de ellos no contaban con un estudio profundo y técnico. Además, se registra la ausencia de varios diputados en la mayoría de sesiones. Estos datos se plasmaron en un reciente informe.

Desde el 16 de mayo los diputados del Congreso de la República se encuentran en un receso de sesiones plenarias, tras haber terminado el primer periodo ordinario.

Sobre este periodo se presentó un informe por parte del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y Guatemala Visible, en una alianza denominada Congreso Eficiente, en donde resaltaron varias deficiencias del Organismo Legislativo.

Primero, hablaremos de la asistencia de los diputados a las sesiones plenarias.

El pleno del Congreso se reunió en 45 ocasiones del 14 de enero al 15 de mayo del presente año. En seis de esas 45 reuniones, se ausentaron más de la mitad de diputados.

Resaltan 11 diputados que tienen la mayor asistencia a las sesiones del pleno, arriba de un 96%, sin embargo, hay 12 diputados que asistieron a menos de la mitad de las sesiones. Únicamente dos congresistas asistieron a todas las sesiones, siendo el diputado Cristian Álvarez y Leopoldo Salazar.

Mientras tanto, entre los diputados que menos sesiones asistieron se encuentra el ex presidente del Congreso, el diputado Allan Rodríguez, quien únicamente asistió a 14 sesiones de las 45 que se llevaron a cabo. Y la que menos asistencia tiene es la diputada Lesly Valenzuela, con únicamente 6 participaciones.

Además, se presentó esta gráfica, en la que se muestra que, aunque se agendaron entre 5 a 7 temas para el 68% de las sesiones, en 17 de ellas no se discutió ningún tema de agenda.

Otro tema expuesto fue sobre la labor de las comisiones de trabajo. Y para ello se monitorearon 14 comisiones de 38 que existen en el Congreso de la República. Un primer descubrimiento es que no todas cumplieron con el requisito de reunirse mínimo dos veces cada mes.

Ocho de las comisiones no se reunieron durante el mes de enero y además, 72 sesiones se realizaron el mismo día, una después de otra. Evidenciando que únicamente lo hicieron así para no tener problemas y cumplir con la ley, pero no para avanzar con la labor.

Respecto a los decretos aprobados en el primer periodo ordinario de sesiones, fueron 36 los decretos, pero no se avanzó con las interpelaciones que están en agenda.

Seis decretos fueron aprobados de urgencia nacional. 23 de los 36 decretos que fueron aprobados no contaban con estudios técnicos o con documentos que justificaran la necesidad de la norma propuesta.

Y por ultimo, aunque el tema estuvo en todas las sesiones, no hubo avance en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.