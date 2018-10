Inglaterra devuelve al suelo a una España sin ideas

Inglaterra cortó este lunes en Sevilla la victoriosa progresión de España en la Liga de Naciones al imponerse 3-2, con un doblete de Raheem Sterling.

Con ello, el equipo de la rosa vuelve a la lucha por el primer puesto del grupo 4 de la Liga A.

Sterling abrió el marcador en un contraataque (16), Marcus Rashford hizo el 2-1 en otro contragolpe (30) y Sterling repitió solo ante David de Gea (38), antes de que Paco Alcácer recortara distancias (58) y Sergio Ramos hiciera el 3-2 definitivo (90+8).

España había brillado hasta el momento en un grupo muy complicado, junto a la subcampeona del mundo Croacia y a la semifinalista Inglaterra.

Tras sus victorias en Wembley (1-0) y la goleada 6-0 a Croacia, España estaba a un paso de disputar la final a cuatro por el título en la nueva competición de la Uefa.

