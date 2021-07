Inglaterra e Italia se enfrentarán en la final de la Eurocopa

Inglaterra derrotó 2-1 a Dinamarca en tiempos extras, por lo que disputará la gran final de la Eurocopa ante Italia el próximo domingo.

«El equipo de la rosa», como se le conoce, tuvo que batallar ante una Dinamarca que dio una gran cátedra durante el torneo.

Los ingleses prácticamente jugaron de local al celebrarse el juego en el mítico Wembley, algo que ya se había definido desde mucho antes.

Watch live reactions on our official @Twitch channel:

Los daneses se adelantaron a los 30 minutos con un magistral tiro libre de Mikkel Damsgaard, pero tuvieron mala suerte al anotar en su propia puerta a los 39 por medio de Simon Kjaer.

La polémica se dio en el segundo tiempo extra, cuando el árbitro marcó un penal a falta aparente contra Sterling.

En el penal, Schmeichel pudo detener el primer disparo de Harry Kane pero éste tuvo suerte que el balón rechazado cayera a sus pies para poner el 2-1.

Contrario a lo que ocurrió en el España-Italia, el ganador fue el equipo que más llevó la iniciativa en el partido y generó más peligro a la portería rival.

YESSSSSSSSS!!!

The #ThreeLions are EURO finalists for the first time! 🤩 pic.twitter.com/AYddcT0xJt

— England (@England) July 7, 2021