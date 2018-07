Inglaterra regresa a semifinales de una Copa del Mundo

Con dos goles de cabeza de Harry Maguire y Dele Alli, Inglaterra venció 2-0 a Suecia en partido de cuartos de final del Mundial de Rusia-2018, que se disputó este sábado en Samara.

Maguire, a los 30 minutos, se adelantó a los defensores suecos para firmar el único tanto del partido.

Inglaterra dominó el encuentro y pudo ampliar su ventaja si Raheem Sterling hubiera estado más acertado a los 45, pero el delantero del Manchester City no logró definir un mano a mano ante el arquero Robin Olsen.

The #ThreeLions are through to the #WorldCup semi-finals! 🎉 pic.twitter.com/giVSZbdh4Z

— England (@England) July 7, 2018