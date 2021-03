Ingresan al país dosis de vacunas contra la Covid-19 donadas por la India

Esta noche de martes 2 de marzo ingresaron al país las 200 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 donadas por la India.

En el recibimiento participaron el Canciller Pedro Brolo y otros funcionarios, así como el embajador indio en Guatemala, Bawa Syed Mubarak. Las inmunizaciones llegaron procedentes de Bombay.

Como se anunció, se espera que este miércoles se inicie la distribución en centros asistenciales, y continuar con la vacunación del personal de salud. Por el momento son resguardadas en el Centro Nacional de Biológicos.

Luego, se comenzará a vacunar a las siguientes subfases de la Fase 1 de los sectores priorizados de la población en el Plan Nacional de Vacunación.

En total serán 100 mil guatemaltecos los beneficiados con la vacuna Covishield, producida por la Universidad de Oxford y el laboratorio de AstraZeneca en la India, el Serum Institute.

Las vacunas serán enviadas a Escuintla, Zacapa, Petén, el área de Guatemala Central, y otras de este departamento.

En una declaración rápida a la prensa, el Canciller Brolo indicó que esperan la papelería para la donación de 50 mil vacunas Sputnik rusas y dijo que «no se atreve» a indicar la fecha exacta del arribo de las proveídas por el mecanismo COVAX.

«No me atrevo a dar fechas, pero Finanzas ya me indicó que se entregó el primer pago para las vacunas, y esto por la carta que enviamos demostrando la molestia por el retraso», dijo Brolo.

Por su lado, el embajador Mubarak, indicó que su país ve a Guatemala como un socio estratégico, y resaltó que India es uno de los proveedores más importantes de inmunizaciones en América Latina.

Según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la eficacia de la vacuna es de 63.09 por ciento.

Se dice que su almacenamiento es sencillo y es «adecuada para los países de ingresos bajos y medios», según un reporte de la OMS.

Los beneficiados deberán ser inmunizados con la segunda dosis en un intervalo de entre 8 y 12 semanas.

An emotional moment for the team at @SerumInstIndia as the first shipments of #Covishield finally leave for multiple locations across India. pic.twitter.com/AmrZLesmj5

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 12, 2021