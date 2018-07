Andrés Iniesta apuesta al vino para cuando llegue el día de su retiro

Puede ser que el mediocampista español Andrés Iniesta haya jugado su último partido para su país, pero el negocio suplementario de elaboración de vino de su familia se presenta como un nuevo juego.

Iniesta, de 34 años, anunció su retiro de la selección nacional después que España quedó fuera de la competencia de este año al perder por penales frente a Rusia, organizador del Mundial, en la segunda ronda. Francia derrotó a Croacia en la final en Moscú y se convirtió en el ganador de la Copa del Mundo por segunda vez.

Tercer día de entrenamiento. Gracias por vuestro apoyo 💪💪💪

Third day of training. Thanks for your support 💪💪💪 pic.twitter.com/wNRA0vi6aI

— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) July 20, 2018