Insivumeh advierte sobre posible «tormenta local severa» para este sábado

El Insivumeh informa sobre la situación del clima para este sábado en el país, así como del desarrollo de una depresión tropical en el área de México.

En su boletín emitido esta mañana, el Instituto señala alta humedad sobre el territorio nacional que ingresa desde el Pacífico e inestabilidad atmosférica.

Las mayores lluvias este sábado podrían darse en el norte de Quiché y Huehuetenango, y advierte que las condiciones son favorables para la ocurrencia de «alguna tormenta local severa».

Anuncia que podrían darse crecidas repentinas de ríos, inundaciones, daños en la red vial, deslaves, derrumbes y descenso de lahares en volcanes.

Las autoridades también informan del monitoreo de un área de nubosidad y chubascos sobre la bahía de Campeche, que podría derivar en una depresión tropical.

There is a 10% chance for tropical cyclone development in the next 2 days and 40% over the next 5 days in the SW Gulf of Mexico. The slow moving system will create a potential for heavy rain and flooding over SE Mexico. Consult products from your local met office for more info. pic.twitter.com/hjYsvHwoY3

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 12, 2021