Insivumeh confirma la formación de la tormenta tropical «Cristóbal»

En un boletín, el Insivumeh confirmó la formación de la tormenta tropical «Cristóbal» en la bahía de Campeche, México.

Se trata del fortalecimiento de la depresión tropical 3, tal como lo anunció horas atrás el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

Los efectos indirectos para Guatemala, según el Insivumeh, son nublados totales, lloviznas y lluvias.

A look from above, at what we're now calling Tropical Storm #Cristobal.

The system is forecast to begin moving northward across the Gulf of Mexico by this weekend. However, it is too soon to specify the location and timing of any potential impacts along the U.S. Gulf Coast. pic.twitter.com/EEfKrION2W

— National Weather Service (@NWS) June 2, 2020