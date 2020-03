Insólito: dos diputadas mexicanas se pelearon a las mordidas

A pesar de que los expertos recomiendan mantener una distancia mínima de un metro para evitar el contagio de coronavirus entre personas, dos diputadas de Baja California Sur, México se pelearon a los mordiscos.

Se trata de Rosalba Rodríguez y Lorenia Montaño pertenecientes a los partidos de Morena y Encuentro Social respectivamente. En un video que circula por las redes sociales, se puede ver como las dos señoras están en el medio de una pelea.

Al parecer todo esta trifulca fue en el marco de las disputas que se están dando para saber quién tendrá el control del área financiera del Congreso local.

Por qué comenzó el conflicto entre las diputadas

Según el sitio de noticias BCS Noticias las imágenes que circulan en redes sociales son el resultado de un conflicto que se armó, luego que representantes del PAN y Encuentro Social no le dieron chance de entrar al Congreso al recién nombrado Director de Finanzas.

Según se puede ver en el video primero los involucrados comenzaron a insultarse, luego se empujaron y se tomaron de los pelos y finalmente se puede ver como las diputadas Lorenia Montaño y Rosalba Rodríguez se muerden hasta dejarse marcada la piel.

“También me mordió, ella fue la que me mordió primero, me rasguñó y me mordió“, acusó la integrante del PES, luego que la diputada de Morena mostró las marcas que le había dejado en su brazo.

Además de una mordida, la diputada Rosalba Rodríguez, dejó ver cómo de su oreja salía sangre: “Miren cómo tratan a las diputadas mujeres”, reclamó una acompañante de la morenista, ya que en la bronca también hubo hombres, quienes estuvieron forcejeando.

Hasta el momento ninguna autoridad legislativa o de los dos partidos involucrados salieron a dar ninguna clase de explicación al respecto.