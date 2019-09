Insólito hallazgo dentro de un libro fue encontrado por una bibliotecaria

Para las personas que les encanta leer, un libro es como un tesoro, no obstante, el hallazgo que hizo una bibliotecaria la desconcertó sobre qué lector haría esto.

Este hecho sucedió en Indiana, Estados Unidos, cuando Amanda Mae publicó en Twitter una fotografía sobre algo que encontró dentro de un libro.

Según se puede observar en la fotografía publicada por Mae, dentro de un libro está metido un taco aplastado, el cual aparentemente, se usó como separador.

Don’t have a bookmark? Try using a taco. (Actual photo of an actual book found in the book drop at my library in Indiana a few years back) pic.twitter.com/yU9jrKoFkF

— Amanda Mae 🧷 (@miss_amandamae) September 14, 2019