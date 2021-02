Instagram tiene dificultades para superar los alcances de TikTok

El clon de Snapchat de Instagram tardó menos de seis meses en alcanzar el tamaño de la audiencia de su rival y recibir el crédito de retrasar el crecimiento de usuarios de Snapchat justo cuando la compañía se preparaba para hacer su debut en Wall Street en 2017.

Pero Instagram y su empresa matriz Facebook ( FB ) están teniendo más dificultades para hacer lo mismo con TikTok.

Instagram lanzó Reels , un producto de video de formato corto, en los Estados Unidos el 5 de agosto, días después de que el ex presidente Donald Trump anunciara planes para prohibir TikTok de propiedad china en el país, lo que provocó que los usuarios en pánico se esforzaran por encontrar alternativas.

Seis meses después, no está despegando de la manera que esperaba la compañía. TikTok ha sobrevivido a la administración Trump y continúa siendo popular, con aproximadamente 100 millones de usuarios en los EE. UU., Un impacto significativo en la cultura pop estadounidense y una mezcla leal de personas influyentes que no parecen ir a ninguna parte. A diferencia de Stories en este punto de su historia, Instagram no ha publicado ninguna métrica sobre Reels hasta ahora.

«TikTok está a años luz de Reels», dijo Evan Asano, CEO de la agencia de marketing de influencers Mediakix, refiriéndose al poderoso sistema de recomendación de contenido de TikTok y al hecho de que la aplicación está mucho más enfocada que la de Instagram, que tiene una lista cada vez mayor de ofertas de videos de la competencia. .

Adam Mosseri, jefe de Instagram, admitió recientemente que Reels tenía trabajo que hacer e insinuó la necesidad de que Instagram simplifique o consolide sus diversas ofertas de productos de video.

«Todavía no estoy contento con eso», dijo Mosseri en una entrevista con Verge el mes pasado sobre Reels. «Estamos creciendo tanto en términos de cuánto comparte la gente como de cuánto consume, pero tenemos un largo camino por recorrer».

Facebook ha sido objeto de escrutinio por parte de reguladores y críticos por su enfoque agresivo para adquirir o clonar rivales para mantener su dominio en el mercado de las redes sociales. Pero las primeras luchas de Instagram para enfrentarse a TikTok son un recordatorio de que varios productos de imitación de Facebook han fracasado o se han quedado cortos. Crear un clon es fácil; crear una comunidad vibrante no lo es, ni siquiera para el gigante de las redes sociales.

Instagram ha realizado algunos ajustes en el producto desde su lanzamiento, incluido darle a Reels su propia pestaña dedicada en la pantalla de inicio de Instagram y agregar más herramientas de edición. Pero Instagram Reels sigue siendo en gran medida el hogar de los mayores éxitos de TikToks , y muchas personas vuelven a publicar videos populares de TikTok con la marca de agua de la plataforma en Reels. Es común desplazarse por los videos de Reels y ver un video de TikTok tras otro.