Investigarán al CCJ ante posibles anomalías en las resoluciones que beneficiaron a Mynor Moto

Por orden de la fiscal general Consuelo Porras, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad inició una investigación en contra de los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial a quienes se les señala de supuestamente haber dado de forma anómala resoluciones favorables al exjuez Mynor Moto.

Dichos señalamientos corresponden a una denuncia interpuesta por la entidad Acción Ciudadana que asegura que el Consejo promovió que Mynor Moto se escudara con permisos que finalmente facilitaron su huida para que este no enfrentara la justicia por el caso Comisiones Paralelas 2020, donde actualmente tiene pendiente una orden de captura.

Originalmente, el expediente había sido asignado a la Fiscalía Contra la Corrupción, no obstante, la jefa del Ministerio Público decidió que el mismo fuera remitido a FECI para que se continúen con las diligencias necesarias.

El Consejo de la Carrera Judicial en enero de este año concedió a Moto una excedencia para que se ausentara de sus labores ya que podría haber asumido como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Posteriormente conoció otras peticiones de forma tardía que beneficiaron al ex juzgador.

Al momento, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ya no lo confirmó como juez y el mismo Moto incumplió con la ley de la carrera judicial al no presentarse a laborar después de concluida la excendencia, el Consejo de la Carrera Judicial a la fecha no ha concluido el proceso administrativo para su destitución del Organismo Judicial.