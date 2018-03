El mensaje de Isco a Zidane, luego de su “hat trick” a Argentina

Isco Alarcón, autor de un hat trick a Argentina, no ocultó lo feliz que se encuentra cuando juega en la selección de España, todo lo contrario que en el Real Madrid, según declaró luego del partido en el que la escuadra roja goleó 6-1 a la albiceleste.

Lopetegui me demuestra la confianza con minutos. En el Madrid no tengo la confianza que un futbolista necesita, aunque quizás el problema soy yo, que no me la he ganado con los buenos futbolistas que hay. Quiero demostrarle al míster (Zinédine Zidane) que puede contar conmigo”, señaló el malagueño.