Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, firman acuerdo de normalización de las relaciones

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se unieron a los ministros de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin en la Casa Blanca, para marcar acuerdos históricos de normalización entre Israel y los dos países árabes.

«El amanecer de un nuevo Medio Oriente», dijo Trump

Israel, Bahrain, and the United Arab Emirates are choosing cooperation over conflict. Friendship over enmity. Prosperity over poverty. Hope over despair. pic.twitter.com/dXRPS3bT0Y — The White House (@WhiteHouse) September 15, 2020

El mandatario Trump destacó que las naciones eligieron la cooperación encima del conflicto.

«El mundo ve que las naciones eligen la prosperidad por encima de la pobreza, trabajando juntos, lado a lado por sus sueños», dijo.

Trump dijo que la firma de este martes de los Acuerdos de Abraham «cambiará el curso de la historia» y marca «el amanecer de un nuevo Medio Oriente».

«Gracias al gran coraje de los líderes de estos tres países, damos un gran paso hacia un futuro en el que personas de todas las religiones y orígenes vivan juntas en paz y prosperidad», explicó.

Trump agregó que los tres países, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein crearán embajadas, intercambiarán embajadores y trabajarán juntos en turismo, comercio, atención médica y seguridad, entre otras cosas.

«Juntos, estos acuerdos servirán como base para una paz integral en toda la región, algo que nadie pensó que fuera posible, y ciertamente no en estos tiempos», dijo Trump.

Por su lado, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani del Reino de Bahréin, indicó que se trataba de un momento de «esperanza».

"The declaration supporting peace between the Kingdom of Bahrain and the State of Israel is an historic step on the road to genuine and lasting peace, security, and prosperity across the region." —His Excellency Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani of the Kingdom of Bahrain pic.twitter.com/WEJr95btER — The White House (@WhiteHouse) September 15, 2020

«No es una paz entre líderes, sino una paz entre pueblos», aseguró Netanyahu

A su vez, Netanyahu aseguró que el pueblo judío ha orado durante mucho tiempo por la paz.

Prime Minister @netanyahu: "This day is a pivot of history. It heralds a new dawn of peace." pic.twitter.com/3nXp9XUaxu — The White House (@WhiteHouse) September 15, 2020

Netanyahu describió el día como un «cambio en la historia, un nuevo amanecer de paz».

Agregó que los Acuerdos de Abraham eran «no una paz entre líderes sino una paz entre pueblos».

Y por último, Abdullah bin Zayed Al Nahyan de los Emiratos Árabes, resaltó la participación de Trump en los acuerdos de paz.

“We have come today to tell the world … that peace is our guiding principle." —His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan of the United Arab Emirates pic.twitter.com/MDGIawoa6b — The White House (@WhiteHouse) September 15, 2020

Última vez fue en 1994

La última vez que se llevó a cabo una ceremonia de este tipo en Washington fue en 1994. En ese entonces el presidente Bill Clinton observó cómo el primer ministro de Israel Yitzhak Rabin y el rey jordano Hussein firmaban una declaración que allanó el camino para un acuerdo de paz meses después.

Para los Emiratos Árabes Unidos como para Bahréin, los acuerdos también abren la posibilidad de comprar alta tecnología israelí, incluida tecnología militar como el sistema de defensa de misiles Iron Dome, así como cooperación en economía, salud, turismo y más.

Los Emiratos Árabes Unidos también garantizaron la suspensión de la anexión prevista por Israel de partes de la Ribera Occidental. Dejaron en claro que esta era una de sus condiciones para normalizar las relaciones.

Para Netanyahu se trata de un importante logro en política exterior, uno que solo otros dos líderes israelíes han podido lograr.

Menachem Begin firmó un tratado de paz con Egipto en 1979, e Yitzhak Rabin firmó un tratado de paz con Jordania en 1994.

*Con información de CNN