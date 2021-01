Italia estudia acciones legales contra farmacéuticas por retraso en entrega de vacunas

En un pronunciamiento difundido en la página oficial de Facebook del gobierno de Italia, el primer ministro Giuseppe Conte, acusa a fabricantes de vacunas de violación contractual y anuncia acciones legales.

En el comunicado, Conte asegura que Pfizer-Biontech anunció unas «disminución de la distribución a los países europeos de las dosis de vacunas ya programadas».

«Pero aún más preocupantes son las noticias de ayer (viernes) difundidas por AstraZeneca, cuya vacuna está a la espera de ser distribuida pronto también en la Unión Europea. Si se confirmara la reducción del 60 % de las dosis que se distribuirán en el primer trimestre, significaría que en Italia se entregarían 3,4 millones de dosis en lugar de 8 millones», explica Conte.

Agrega que este sábado, en una reunión urgente con representantes de Astrazeneca, éstos confirmaron la reducción de la capacidad productiva.

«Esto es inaceptable. Nuestro plan de vacunación, aprobado por el Parlamento italiano y ratificado también en la Conferencia Estado-Regiones, ha sido elaborado sobre la base de compromisos contractuales libremente adquiridos y firmados por las empresas farmacéuticas con la Comisión Europea», indicó el funcionario.

«Estas desaceleraciones de entregas constituyen graves violaciones contractuales, que producen enormes daños a Italia y otros países europeos», enfatiza Conte y asegura que esto trae «consecuencias directas en la vida y la salud de los ciudadanos y en nuestro tejido económico-social ya muy intenso desde hace un año de pandemia».

El Primer Ministro anuncia que recurrirán a «todas las herramientas y a todas las iniciativas legales», como ya realiza con Pfizer-Biontech, para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y «para proteger a nuestra comunidad nacional», finaliza.

