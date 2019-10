Ivanka Trump queda en ridículo con esta publicación

Ivanka Trump quedó en ridículo después de publicar una foto familiar con una leyenda que sugiere que realmente necesita aumentar su conocimiento de Star Wars.

En la foto, Ivanka posa con su esposo Jared y sus tres hijos pequeños con la frase «La fuerza es fuerte en nuestra familia».

Uno de los cuales está vestido como un Stormtrooper o agente de las Tropas de Asalto.

Ivanka no parece darse cuenta que es un soldado de infantería para los malos e hizo un comentario fuera de lugar.

No solo eso, sino que los Stormtroopers en realidad no tienen ‘la fuerza’, al contrario van contra ella.

The Force is strong in my family. ⭐️ pic.twitter.com/oT0jFfy5Lb

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 29, 2019