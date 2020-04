J.K Rowling anunció que está “totalmente recuperada de coronavirus”

J.K Rowling, autora de la famosa saga de Harry Potter, publicó en su cuenta de Twitter que en las dos últimas semanas tuvo síntomas de coronavirus Covid-19 pero que no se realizó el test.

“Por favor, vean este video del Hospital de Queens, en el que se explica cómo aliviar los síntomas respiratorios. Durante las últimas dos semanas, he tenido los síntomas del COVID-19 (aunque no me he hecho el test) y decidí seguir los consejos del doctor. Estoy completamente recuperada, me ayudó mucho”, escribió en Twitter.

J.K Rowling anunció que está “totalmente recuperada de posible coronavirus”

Fuente: Twitter

Y agregó: “Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica que es recomendada por los médicos, no cuesta nada, no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarte mucho a ti o a tus seres queridos, como me ayudó a mí”.

Rowling tiene de 54 años. Es una de las muchas celebridades que anunciaron su recuperación de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, que dejó más de 70.000 personas muertas en todo el mundo.

En la lista están los actores Tom Hanks e Idris Elba, a la cantante pop estadounidense Pink y al heredero al trono británico, el príncipe Carlos.

Además, la autora anunció el lanzamiento de la plataforma Harry Potter at Home, con la que ofrece actividades para los seguidores de las historias del Mago, que están cumpliendo con la cuarentena preventiva en su domicilio.