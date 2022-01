Jason Momoa y Lisa Bonet anuncian su separación

Una de las historias de amor más románticas de Hollywood ha llegado a su fin. Jason Momoa y Lisa Bonet emitieron un comunicado conjunto publicado en su cuenta verificada de Instagram el miércoles, en el que anuncian que terminarán su matrimonio.

«Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación… Se está desarrollando una revolución ~ y nuestra familia no es una excepción… que siente y crece a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo», se lee en el comunicado. «Y entonces, compartimos nuestras noticias familiares: que nos estamos separando».

Según reportes, la pareja se conoció en un club de jazz en 2005, mucho antes de que Momoa se hiciera famoso interpretando a Khal Drogo en «Game of Thrones».

Pero Jason Momoa aparentemente tenía un ojo puesto en Lisa Bonet, quien saltó a la fama como Denise Huxtable en la exitosa serie de los 80 «The Cosby Show», mucho antes.

«Desde que tenía como 8 años y la vi en la televisión, pensé: ‘Mami, quiero esa'», le dijo Momoa a James Corden en «The Late Late Show» en 2017. «Fue como, ‘Te voy a acechar por el resto de mi vida y voy a atraparte'».

Cómo conquistó Jason Momoa a Lisa Bonet

Así que Jason Momoa no perdió el tiempo cortejando a la chica de sus sueños cuando se conocieron, y funcionó.

«En ese momento, vino el amor y vino a lo grande, y él no corrió como creo que lo hacen muchos hombres», dijo Bonet a la revista Porter en 2018. «Básicamente me levantó y me tiró sobre su hombro, ¡estilo cavernícola!»

Dieron la bienvenida a su primera hija en común, Lola, en 2007. Su hijo Nakoa-Wolf nació un año después.

Jason Momoa ayudó a criar a la hija de Lisa Bonet, la actriz Zoë Kravitz, de su anterior matrimonio con el músico y actor Lenny Kravitz. Kravitz y Momoa también se volvieron increíblemente cercanos, considerándose «hermanos».

Según los reportes, Momoa y Bonet se casaron en 2017.

En su comunicado, la pareja escribió que compartieron la actualización de su relación «no porque creamos que es de interés periodístico, sino para que, a medida que avanzamos en nuestras vidas podamos hacerlo con dignidad y honestidad».

«El amor entre nosotros continúa, evolucionando en las formas en que desea ser conocido y vivido. Nos liberamos unos a otros para ser quienes estamos aprendiendo a convertirnos…», continúa el comunicado. «Nuestra devoción inquebrantable a esta vida sagrada y a nuestros hijos. Enseñando a nuestros hijos lo que es posible. Viviendo en la oración para que prevalezca el amor».

*Con información de CNN