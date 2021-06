Jefa de Usaid comienza visita a países del Triángulo Norte para abordar causas de migración

La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Samantha Power, empieza desde este domingo una visita por Guatemala, El Salvador y Honduras, para abordar con sectores de estos países, las causas de la migración.

En un comunicado de Usaid se afirma que la entidad busca «contribuir a enfrentar los retos de gobernabilidad, económicos, y de seguridad que están influyendo para que los centroamericanos emigren hacia el norte».

Power finalizará su visita a las naciones centroamericanas el próximo jueves 17 de junio.

Aunque se desconocen más detalles de la agenda de la funcionaria, según medios oficiales del Istmo, su periplo por las naciones centroamericanas empieza en Honduras para luego arribar a El Salvador este lunes.

Leaving for #Honduras, #ElSalvador, & #Guatemala on my first trip as @USAID Administrator. I’ll be meeting with students, NGOs, political & business leaders to talk about working together on strengthening civil society, fighting corruption, and creating new opportunities. pic.twitter.com/575K2x4nbI

— Samantha Power (@PowerUSAID) June 13, 2021