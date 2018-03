Jennifer López describe como fue víctima de acoso sexual en el cine

La actriz y cantante Jennifer López contó su experiencia de acoso sexual, la cual ocurrió en una de las primeras películas en las que participó.

Revela que se sintió aterrada; sin embargo, se negó a ceder a los requerimientos del acosador. “No he sido acosada como otras mujeres, pero puedo decir que un director me solicitó que me quitara la camiseta y le enseñara los pechos, pero no lo hice”, explicó.

Watch the first ever LIVE performance of my new single “US” from Super Saturday Night #JLoNOW pic.twitter.com/REfF4vy5Ml — Jennifer Lopez (@JLo) February 4, 2018



La estrella refiere que el corazón “se le salía del pecho” y solo podía pensar en qué hacer ante “un hombre que me está dando trabajo”.

Pese a que era una de sus primeras participaciones en el séptimo arte, sabía que ese comportamiento “no era adecuado”.

JLo se ha sumado a los movimientos #MeToo y Time’s Up, y en enero apoyó a las demás asistentes al Globo de Oro desde Puerto Rico, al vestir de negro y exigir que las mujeres sean “tratadas por igual”.

Comentarios

comentarios