‘Jesús no obtendría una visa’, por esta razón

Si se introduce un sistema de inmigración basado en puntos promocionado por el primer ministro Boris Johnson, se rechazaría a personas como Jesús en la frontera con el Reino Unido, dijo el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, tomando una postura ante la idea.

«Nuestro fundador, Jesucristo, por supuesto, no era blanco, de clase media y británico, ciertamente no habría obtenido una visa, a menos que seamos particularmente carpinteros ricos», dijo el obispo de más alto rango en el país hablando en la conferencia de negocios de CBI El lunes en Londres, su crítica irónica al sistema de inmigración propuesto provocó risas y aplausos por parte de la audiencia.

El primer ministro Johnson ha sido uno de los defensores del llamado sistema de inmigración basado en puntos, en virtud del cual a un posible inmigrante se le asignan puntos según sus calificaciones, educación, edad, conocimiento del idioma inglés, así como si las habilidades que tienen tienen una gran demanda en el Reino Unido.

El sistema, que sigue el modelo de Australia, fue propuesto por primera vez por el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) antes de las elecciones de 2017.

La idea ha sido recogida por el gabinete de Johnson, y el primer ministro ahora dice que presionará para que se establezca un sistema de inmigración «igual» después del Brexit si gana las próximas elecciones anticipadas el 12 de diciembre.

Según el sistema actual, los ciudadanos de la UE no necesitan una visa para trabajar en el Reino Unido como parte de una libertad de movimiento más amplia dentro del bloque.

Mientras que los conservadores dicen que las reglas de inmigración propuestas permitirían reducir el número de inmigrantes no calificados, los laboristas se oponen firmemente a restricciones adicionales.

El comentario de Welby ha provocado un torrente de reacciones. Muchos lo tomaron a la ligera, sugiriendo en broma que Jesús cumpliría fácilmente con los criterios ya que posee habilidades incomparables como la capacidad de convertir el agua en vino o alimentar a 5,000 personas con cinco panes, por ejemplo.

