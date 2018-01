La CICIG, antejuicios y Jerusalén, los hechos que marcaron a Jimmy Morales en 2017

El 2017 fue un año difícil para el presidente Jimmy Morales, enfrentó el encarcelamiento de su hijo y hermano por un caso de corrupción, la dimisión de funcionarios de gobierno, solicitudes de antejuicio y protestas por manifestar ante la ONU su malestar por la gestión de Iván Velásquez, al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre otros hechos.

Rumores de golpe

“Mi informe lleva más de 140 caracteres”, fue la frase usada por Morales, durante la presentación de su primer informe de Gobierno el 14 de enero del 2017, luego de las críticas recibidas sobre su gestión.

El comentario era una respuesta al diputado Mario Taracena, en ese entonces presidente del Congreso, quien señaló que el informe de Gobierno cabía en un tweet.

Cuatro días después, Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Cabrera, hermano e hijo del mandatario eran capturados. En el Juzgado Sexto Penal conocieron los motivos de su detención, por supuestamente haber participado en el caso “Botín Registro General de la Propiedad”.

En febrero, durante la presentación de la Política Nacional de Empleo Digno, el mandatario dijo: “Si tengo que entregar el puesto… he dicho: para qué vine. No tengan temor a nada”, y en su intervención solicitó a los ministros no “tener miedo” a firmar documentos relacionados con compras y contratos.

Agregó que había recibido llamadas telefónicas para alertarlo de un golpe de Estado.

Me han generado hasta rumores de golpe de Estado, y bien fundamentados, y me llaman, pero no me da temor”, destacó.

Renuncia o vacaciones

En marzo, cientos de manifestantes pidieron a Morales que renunciara a su cargo, después del incendio ocurrido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el cual fallecieron 41 niñas y adolescentes.

El mandatario dijo en esa ocasión que no era el momento de renunciar y restó importancia a las solicitudes de una parte de la población.

Los días siguientes, se verificó la captura y procesos penales en contra de funcionarios y empleados públicos relacionados con los hechos.

En abril, Morales declaró que estaba pensando tomar vacaciones, pues sufrió un mareo durante una gira de trabajo, provocado por cansancio, deshidratación y problemas gástricos, según declaraciones oficiales.

Debiéramos darle gracias a Dios que hay un Presidente trabajador. Lo que hemos pensado es bajarle a la jornada de trabajo que ha sido muy fuerte, hemos estado pensando en tomar unas vacaciones, pero por ahora hay que trabajar fuerte porque hay mucho que hacer”, declaró el Presidente.

Francia y los lobbystas

En junio, Morales viajó a Francia para participar en el foro Emerging Markets Network (EmNet) efectuado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y en su discurso hizo referencia a bromas y “dichos” en los que incluyó al Congreso.

Estoy viendo aquí un documento bonito que dice: Guatemala un país para invertir. Lo dije en español porque mi francés es bastante malo, pero como tengo traductor me alegra saber que ustedes escucharán”, fue una de sus frases.

Debido a un deslave ocurrido en junio en San Pedro Soloma, Huehuetenango, Morales hizo su aparición en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en una conferencia de prensa, la cual fue aprovechada por los periodistas para cuestionar al mandatario sobre las acciones de Marvin Mérida, asesor en migración, y el contrato de un bufete de abogados para “mejorar” las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala.

Dijo que Mérida era quien tenía que resolver su situación porque se trataba de acciones no contempladas en su cargo.

Otros temas que surgieron de ese hecho, fueron la posibilidad de solicitar a Estados Unidos el retiro del entonces embajador de ese país, Todd Robinson, así como la disminución al financiamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Decisiones de trascendencia

En julio, en una visita al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Morales se quejó de que el Congreso rechazara el estado de calamidad pública, en el cual se planteaba la recuperación de las carreteras. El ministro de Comunicaciones, Aldo García, también participó en el evento.

El 25 de agosto, el Ministerio Público (MP) y la CICIG solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que se retirara la inmunidad a Morales para investigarlo por el delito de financiamiento electoral ilícito, pues según la auditoría de la campaña del 2015, FCN-Nación no reportó al Tribunal Supremo Electoral el origen de Q6.7 millones.

Dos días después, el dignatario declaró non grato al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, por considerar que se había excedido en sus funciones; sin duda, el momento más complicado de su gestión. Las protestas en rechazo a su decisión movilizaron a cientos de guatemaltecos que, una vez más, pedían su dimisión.

Justicia y un bono de riesgo

La crisis generada en agosto, habría sido la causa de que tres ministros presentaran su renuncia a sus cargos. El 19 de septiembre los titulares de Gobernación, Finanzas y Trabajo, Francisco Rivas Lara, Julio Héctor Estrada y Aura Leticia Teleguario, respectivamente, entregaron sus cargos a Morales quien rechazó remover a los funcionarios.

En ese mes el Presidente recibió un nuevo golpe legal. El MP y la CICIG presentaron una nueva solicitud para retirar la inmunidad al gobernante, por supuesto abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.

En el caso se indicaba que Morales habría recibido cheques por Q50 mil del Ministerio de la Defensa, los cuales se justificaban como un “bono de riesgo” por el desempeño de sus funciones. En total fueron nueve documentos emitidos por la cartera.

No puede haber enriquecimiento ilícito cuando es parte de un Acuerdo Ministerial y no hay ilegalidad en ese sentido. Quizá un proceso administrativo incompleto, y no puede existir porque derivado de la controversia, devolvió los fondos antes que la Contraloría lo solicitará”, justificó Heinz Hiemann, vocero presidencial.

A finales de octubre fue inaugurada la Feria Nacional del Empleo, organizada por el Ministerio de Trabajo, y Morales dio un discurso en el cual se refirió a varios aspectos, entre los cuales incluyó las acciones del órgano investigador. En el evento participaron el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla; y el embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, recién llegado al país.

Si alguien está haciendo actos de corrupción, que se persiga el delito pero que no se persiga a personas”, aseguró en esa ocasión el Presidente.

En octubre también se conoció que dos meses antes, cuando Morales viajó a Nueva York, EE.UU., a una sesión de la Organización de Naciones Unidas, el mandatario se había reunido con el secretario general de la entidad, Antonio Guterres a quien pidió mesura en las acciones de la CICIG.

Jerusalén y reuniones privadas

En noviembre, Morales indicó a periodistas que todos los días tiene reuniones con funcionarios y diversas personas, y que no todos esos eventos son públicos.

Las preguntas de los comunicadores se relacionaron con la reunión a puerta cerrada que el 26 de noviembre sostuvieron el mandatario y nueve diputados. Morales aseguró que se trataron temas como el presupuesto y la entonces iniciativa de ley que daría vida al Banco de Datos Genéticos.

Y antes de finalizar el año, Morales visitó Petén, donde se reunió con vecinos e integrantes de los Consejos de Desarrollo Departamentales.

Esa reunión concluyó con las palabras del Presidente en las cuales hacía referencia a que no hacía promesas, porque podrían reclamarle por no cumplir; y que por el contrario, prefería hacer lo que señalaba su mandato.

Entre los participantes de la reunión hubo quienes le pidieron mejoras en salud, seguridad y educación.

Cerca del fin de año, Morales anunció que la embajada de Guatemala en Israel se trasladaría desde Tel Aviv a Jerusalén, que días antes había sido reconocida como capital de ese país por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

La decisión causó el rechazo de diversos sectores en Guatemala y a lo internacional, pues se indicó que el mandatario trataba de congraciarse con las autoridades estadounidenses. La Cancillería justificó que la decisión se había tomado por la amistad que durante 70 años se mantenía con Israel, y también por la congruencia que se mantenía en las relaciones bilaterales con la referida nación.

