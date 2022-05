Johnny Depp imita a «Jack Sparrow» al salir del juicio

El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard continúa siendo el tema principal en redes sociales.

En ese sentido, durante la semana se viralizó un video en donde el actor de Piratas del Caribe sostuvo una conversación con varios de sus fanáticos al salir de la corte de Virginia desde su vehículo en plena calle.

En ese momento, una joven que se encontraba a la espera del actor gritó “Siempre serás nuestro capitán Jack Sparrow” por lo que Depp no pudo resistirse e imitó al personaje de forma natural.

“El todavía anda por algún lado. Lo veo de vez en cuando. Aparece de vez en cuando” dijo Depp interpretando la voz del personaje de Piratas del Caribe y realizando el clásico gesto de despedida llevándose la mano a la cabeza.

Ese momento de la despedido a lo Jack Sparrow se ha viralizado e inmortalizado en redes sociales.

a fan tells johnny depp he will always be captain jack sparrow and he responds with jack's voice 😭 pic.twitter.com/a8vnzDl4oS

— maría (@jxnsmanager) May 18, 2022