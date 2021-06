JoJo Siwa revela lo que piensa sobre besar a un hombre para una película

JoJo Siwa declaró sentir incomodidad para filmar una escena de besos del corte final de su próxima película.

La estrella de Nickelodeon de 18 años aparece en la nueva portada digital Pride de Entertainment Weekly, por lo que habló sobre lidiar con la fama y salir públicamente en enero como parte de la comunidad LGBTQ.

Siwa, quien actualmente está en una relación con su novia Kylie Prew, dijo que está tratando de tener una escena romántica entre ella y un hombre para su nueva película Bounce. Producida por Will Smith’s Westbrook Studios y dirigida por la cineasta Susan Johnson, la película navideña es una adaptación de la novela para jóvenes del mismo nombre de Megan Shull.

«Estoy locamente enamorada y no quiero besar a otro humano. Especialmente porque es un hombre», le dijo Siwa a EW, y agregó que sus fans probablemente no separen su orientación sexual de su personaje Franny para la pantalla: «Eso es lo que me miran como soy, y no como un personaje, no creerán algo ficticio. Y entonces va a ser un poco extraño».

«Estoy tratando de que retiren la escena del beso. Sucederá. Se lo quitarán», agregó.

Declaración de orientación sexual

En abril, JoJo Siwa habló acerca de «salir del armario», diciendo que el anuncio era lo último que no había compartido con el mundo, y que era algo inspirado en su amor por Prew, que comenzó como una amistad y se volvió romántico a fines de 2020. Al principio, Siwa no quería poner una «etiqueta» a su sexualidad, dijo.

«Me gusta queer», agregó Siwa. «Técnicamente diría que soy pansexual porque así he sido siempre, toda mi vida es como, mi humano es mi humano».

*Con información de CNÑ