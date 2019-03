Jorge Vega clasifica a final en Mundial de gimnasia en Qatar

El atleta Jorge Vega accedió a la final de la Copa Mundial de Doha 2019 de la prueba individual de salto al potro.

Se trata de la doceava Copa del Mundo de Gimnasia Artística que se celebra en esa ciudad de Qatar.

Vega obtuvo una puntuación de 14.762 para ubicarse en el cuarto lugar, por detrás de los representantes de Armenia, Corea del Sur y Ukrania, respectivamente.

El objetivo de Vega es sumar más puntos para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

La gran final será el sábado.

During the qualifying rounds of FIG ART Individual Apparatus World Cup which started in Doha, which brings together 190 players from 55 countries,.#QNA pic.twitter.com/l46RVawLiZ

— Qatar News Agency (@QNAEnglish) 21 de marzo de 2019