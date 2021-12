Joven guatemalteca se consagra campeona mundial de raquetbol

La guatemalteca Yamileth Sipac logra la hazaña de proclamarse campeona mundial en raquetbol.

Según el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) Sipac derrotó a la mexicana Lilia Farías en el XXXII Campeonato Mundial Junior que se celebra en Guatemala.

La chapina derrotó con puntaje 15-4 y 15-12 a la azteca en la final de singles, categoría U-12.

Guatemala fue anfitrión por primera vez en su historia del torneo mundial en la categoría mayor, teniendo como sede las recién inauguradas instalaciones en la zona 13.

Otros jóvenes atletas guatemaltecos también disputan medallas en categorías de acuerdo a su edad.

WORLD CHAMPION 🇬🇹🥇🏆!

Yamileth Sipac has placed the host country at the podium top of the XXXII Junior World Championships – Guatemala 2021 after beating (15-4 and 15-12) Lilia Farías from Mexico in the U-12 singles final. pic.twitter.com/t927qrhAZc

— AsoRaquetGuate (@asoraquetguate) December 11, 2021