Un delincuente fue captado por una cámara de seguridad mientras se robaba una cadena valorada en US$60mil, el pasado 17 de diciembre en el Oakland Park Flea Market de Florida, Estados Unidos.

En las imágenes compartidas se observa cuando el encargado del mostrador le solicita una identificación al ladrón y luego le entrega la cadena de oro. El delincuente se pone la joya en el cuello y tras mirarse en el espejo, sale huyendo del lugar.

Este escaparate tiene ruedas, así que traté de empujarlo y bloquearlo. Cuando se acercó a ver la pieza dudé y me puse incómodo, pero cuando me mostró la identificación me sentí tranquilo… y luego se fue”, relató Eli Chlvany, propietario.