Jóvenes guatemaltecos sueñan con vivir en el extranjero

Cansados de tocar puertas, miles de estos recién graduados de la educación media se centran en un único objetivo: instalarse en el extranjero para poder trabajar, vivir con mejores condiciones y ayudar a sus familias. “Uno quiere superarse, quiere tener una mejor calidad de vida y aquí en Guatemala no se puede”. Así lo refiere Jorge un estudiante recién graduado.

Jorge se graduó hace un mes y asegura que se va del país, que se va a migrar, dice que ya se cansó de tocar puertas y nadie le da empleo.

Jorge Tax dice que “Ninguna empresa me a dado ninguna oportunidad las pocas que he conseguido me han dicho que tengo que tener una experiencia mínima de universidad”.

Según el ministerio de educación de Guatemala

Este año se graduarán de educación media o High School unos 171 mil jóvenes quienes después de 12 años de estudio, salen a las calles para enfrentarse a la dura realidad. No hay fuentes de trabajo no hay fuentes de trabajo para ellos. Según el Instituto Nacional de Estadística el mercado laboral se basa en un 70% en la economía informal.

Es decir, que solo 3 de cada 10 guatemaltecos tiene acceso a un empleo formal para los que tiene un título de educación media. La situación todavía es más dramática en el altiplano occidental, allí las fuentes de trabajo son limitadas a labores agrícolas y miles de empleos desaparecieron ante los rigores generados por la pandemia.

Una suma de retos que hace que jóvenes como Fernanda y Marcela planifiquen migrar juntas para buscar un mejor futuro. “A la larga vamos a ser sustento de la familia y al estar sin empleo acá en Guatemala, pues si va a afectarnos económicamente, entonces sería mas fácil emigrar hacia los Estados Unidos”.

Entidades defensoras de los derechos de la niñez y adolescencia

Aseguran que el estado tiene una deuda muy grande con su población joven. Para Otto Rivera del Centro Niñez y Adolescencia… “Se está frente a la pérdida de toda una generación de guatemalteca y guatemaltecos que hoy siendo niños y adolescentes no tiene certeza de presente pero tampoco mirada de futuro.

Una realidad que hace de la migración irregular una opción seductora.

Con información de Noticias Telemundo.

