Los casos de las personas que han sido detenidas por no portar mascarillas han sido desestimados por los jueces de turno y han remitido a los infractores ante el ministerio de salud.

Durante la tarde noche del pasado lunes, al menos 7 personas fueron detenidas por parte de las fuerzas de seguridad al ser sorprendidos por no utilizar la mascarilla respectiva tal y como lo ordenó el presidente Alejandro Giammattei para así evitar la propagación de coronavirus en el país.

Sin embargo, los jueces de turno han decidido desestimar los casos por considerar que sus faltas tienen medidas no tan drásticas que ameriten sanciones penales en su contra, esto no quiere decir que no haya algún tipo castigo por no cumplir la norma.

Los jueces han decidido remitir a los infractores ante el Ministerio de Salud, para que sea esta entidad la que imponga las multas respectivas tal y como lo anunció el mandatario en el mensaje emitido el lunes pasado.

Hasta el momento no se ha indicado el monto de las multas que podría imponer la cartera de salud por no cumplir con la disposición.