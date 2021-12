Jueces presentan informes sobre antejuicios contra Neto Bran

Dos jueces pesquisidores presentaron sus respectivos informes sobre dos procesos de antejuicio que están en trámite en contra del alcalde de Mixco, Neto Bran.

Los jueces pesquisidores nombrados por la Sala Primera de Apelaciones para conocer dos procesos de antejuicio en contra del alcalde de Mixco, Neto Bran, han presentado sus respectivos informes en donde indican a los magistrados si es recomendable o no retirarle la inmunidad al jefe edil.

El primero de estos es por la denuncia interpuesta por la fiscalía contra la corrupción en la cual se le señala de la posibilidad de un posible trafico de influencias al haber presuntamente beneficiado a allegados suyos al adquirir el arrendamiento de unas oficinas municipales en un edificio donde este vivía con anterioridad.

El segundo informe es relacionado con la denuncia interpuesta por trabajadores municipales que alegan que fueron despedidos de forma arbitraria y que esto podría haber constituido algún delito.

De momento no se ha revelado cual ha sido la recomendación que han realizado los pesquisidores en ninguno de los dos casos, no obstante, de momento la sala hace el análisis respectivo de los dos casos para determinar si es viable o no retirarle la inmunidad a Bran.