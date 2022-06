Juez cierra el caso en contra de la exmagistrada Blanca Stalling 

Luego de haber suspendido la audiencia de etapa intermedia por más de 23 veces y tras dos años de espera, finalmente el juez B, del juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz conoció la audiencia de etapa intermedia en contra de la magistrada suspendida del cargo Blanca Stalling, en donde el Ministerio Público la señalaba de tráfico de influencias.

Tras realizar el análisis respectivo, el juez decidió dictar el sobreseimiento del caso es decir ha cerrado el proceso a favor de Stalling al considerar que no hay indicios que determinen que la magistrada pudo incurrir en un delito.

En este caso, el Ministerio Público señalaba a Stalling de haber intentado influenciar al juez Carlos Ruano para que este propiciara una resolución a favor del hijo de esta cuando se encontraba vinculado al caso IGSS-Pisa, no obstante el juez determinó que no se pudo haber ejercido tal presión, ya que el debate se llevó ante el tribunal Undécimo de sentencia penal y no ante el noveno que es a donde pertenece Ruano.

Así también se le señalaba del delito de resistencia agravada, luego que Stalling fue detenida supuestamente cuando utilizaba un disfraz para evitar su captura, sin embargo al no estar la prueba de la peluca que supuestamente utilizó, Cruz no encontró indicios para que continuara dicho proceso en su contra.

Dicha resolución puede ser apelada por el Ministerio Público, según el jefe de la fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, harán el análisis respectivo y tienen hasta el martes para presentar una apelación si lo consideran necesario.

Si después del martes, no hay apelación alguna, el fallo quedaría a favor de Stalling, por lo que esta podría solicitar al Consejo de la Carrera Judicial su retorno a labores como magistrada pues al no existir procesos penales pendientes por resolver, su defensa asegura que tiene el derecho de que se le reinstale en su cargo como magistrada vocal VII de la Corte Suprema de Justicia.