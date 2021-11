Juez decide cerrar caso de supuestas agresiones de Marco Pappa

Tras determinarse que no existe daños físicos como alegaba Andrea Aparicio en su denuncia, el juez de femicidio decidió no enviar a juicio y cerrar el caso a favor del futbolista Marco Pablo Pappa.

El juzgado de femicidio decidió no enviar a juicio y cerrar el caso a favor del futbolista Marco Pablo Pappa en una de las acusaciones que su ex pareja Andrea Aparicio realizó en su contra.

Según se indicó en su momento por el Ministerio Público, Pappa era acusado de violencia contra la mujer en su manifestación física, por supuestamente golpear a Aparicio en una visita que esta le realizó en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala luego de que este se encuentra bajo prisión preventiva por otro caso donde también Aparicio lo señala del mismo delito.

En la acusación, se asegura que Aparicio sufrió politraumatismo producto de los golpes que supuestamente Pappa le habría propinado, sin embargo al analizar la prueba, el juez determinó que dicho acto no existió, ya que un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses reveló que tal politraumatismo no existe en Aparició y por lo tanto no hay prueba para acreditar la agresión.

Así también se aseguraba que la víctima no había ingresado un aparato celular, pero la defensa de Pappa presentó el aparto que había sido destruido en el lugar y tras hacer los cotejos respectivos se logró establecer la propiedad del aparato, siendo este de Aparicio.

Por lo que al considerar que no hay pruebas en su contra, se cierra el proceso contra el futbolista.

Por su parte el Ministerio Público asegura que estará apelando la decisión pues consideran que tienen todas las pruebas necesarias para que Pappa enfrente juicio por estos hechos.

No obstante, aunque el juez ordenó la liberación del futbolista, este no puede salir derivado a que aún esta pendiente que solvente su situación legal dentro de la segunda denuncia por el mismo delito que Aparicio presentó contra este.