El 12 de octubre, la juez de mayor riesgo D Erika Aifán giró una orden de captura en contra del exministro de comunicaciones José Luis Benito por su vinculación a los 122.8 millones de quetzales ubicados en una residencia de Antigua Guatemala y de los cuales se cree son de procedencia ilícita.

Sin embargo desde ese momento, las autoridades no han logrado dar con su paradero ni tampoco se ha presentado algún memorial por parte de los defensores en donde se exponga alguna intensión para que se presente a solventar situación legal.

Ante estos hechos y luego de una petición de la fiscalía especial contra la impunidad, Aifan decidió declarar la Rebeldía de Benito y declararlo oficialmente prófugo de la justicia.

El declararlo en rebeldía, significa que a partir de este momento no importa si el ex ministro se entrega o es capturado, ya no tiene derecho a tener una medida sustitutiva por su oposición a presentarse ante el juez competente y dilucidar su situación.