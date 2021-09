Juez envía a juicio al ex alcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro

Juez decidió enviar a juicio al ex alcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, señalado de haber obtenido de forma anómala una indemnización de 3,5 millones de quetzales.

El juzgado sexto pluripersonal de primera instancia penal decidió enviar a juicio al ex alcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro así como a miembros del ex consejo municipal del lugar y un ex sindico.

Según se determinó por el juzgador, existen suficientes elementos como para que un tribunal determine si Coro es culpable o inocente del haber cometido el delito de estafa, al lograr que se le entregará una indemnización por 3,5 millones de quetzales por el tiempo que este fungió como alcalde municipal del lugar, lo que según el ministerio público adquirió de forma anómala.

Junto a Coro, los exconcejales deberán enfrentar juicio por el delito de peculado por sustracción y un ex sindico por peculado e incumplimiento de deberes

Se espera que en dos semanas se lleve a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba y se conozca el tribunal que tendrá a su cargo el debate oral y público.