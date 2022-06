Juez Gálvez apela ante la CC trámite a solicitud de antejuicio otorgado por la CSJ

El juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez ha presentado una apelación ante la Corte de Constitucionalidad con la cual pretende revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia de haberle dado trámite a un solicitud de antejuicio en su contra.

Luego que la Corte Suprema de Justicia decidiera dar trámite a la solicitud de antejuicio en contra del Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Àngel Gálvez, que solicitó la fundación contra el Terrorismo, el juzgador se presentó este martes ante la Corte de Constitucionalidad para presentar una apelación contra dicha decisión.

A criterio del juzgador y el fundamento que utiliza en su apelación es que la Fundación Contra el Terrorismo no es la persona agraviada por los supuestos delitos que se asegura este pudo haber cometido y por tal razón no son las personas que debieran solicitar que se le retire el derecho de antejuicio al no ser los agraviados, siendo este un aspecto ignorado por los magistrados de la suprema.

En este caso, la fundación solicita que se le retire la inmunidad a Gálvez para que este sea procesado por supuestamente haber enviado de forma anómala a diversas personas a prisión provisional mientras resolvían su situación legal en una primera declaración, siendo esta una figura inexistente en el código procesal penal.

De momento se espera que el tribunal constitucional conozca la acción presentada por Gálvez y se pronuncie al respecto, mientras que el expediente con la solicitud de antejuicio aún no ha sido trasladada a manos de la juez pesquisidora Zonia Santizo.