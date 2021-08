Juez niega ingreso a la prensa a primera declaración de Otto Pérez Leal

El juzgado de primera instancia penal de Mixco ha dado inicio a la audiencia de primera declaración del ex alcalde de la localidad, Otto Pérez Leal, sin embargo el juez ha negado el ingreso a los medios de comunicación.

Por segundo día consecutivo se llevó a cabo la audiencia de primera declaración en contra del ex alcalde de Mixco, Otto Pérez Leal y otro 4 ex empleados de la comuna, señalados de la supuesta extracción anómala de 625 mil quetzales de la municipalidad para gastarlos en la campaña de reelección del ex funcionario en el año 2015.

Sin embargo, el juez de primera instancia penal de Mixco, Jorge Almengor ha negado el acceso a los medios de comunicación a pesar de que el caso no esta bajo reserva.

Según se informó a través de los guardias de seguridad, el juez indicó que debido al poco espacio en sala y en los pasillos del juzgado no se puede permitir el ingreso, para así también salvaguardar la distancia social y evitar contagios de COVID-19.

Mientras tanto se ha conocido que la fiscalía contra delitos electorales ya ha realizado la imputación de los 7 delitos a los que se vincula a los señalados siendo estos conspiración, abuso de autoridad con propósitos electorales, asociación ilícita, malversación de fondos, peculado por sustracción, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.

Se espera que el ministerio publico solicite al juzgador que sean ligados a proceso penal para luego escuchar la defensa de los señalados.