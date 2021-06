Juez pesquisidor recomienda no retirar inmunidad a Monterrosa

Después de varios meses de espera y retraso derivado de una serie de recursos interpuestos por los señalados, los primeros informes sobre las recomendaciones que se deben dar a la Corte Suprema de Justicia sobre 16 antejuicios planteados por el caso Comisiones Paralelas 2020 empiezan a llegar.

Tal es el caso del informe presentado por el juez pesquisidor Jorge Valladares, quien ha recomendado a la Corte, que no se le retire la inmunidad al magistrado Romeo Monterrosa, señalado de la posible comisión de tráfico de influencias.

Según el pesquisidor no existe posibilidad de delitos para que se proceda a investigar por lo que considera que no es necesario que se le quite el privilegio de la inmunidad.

En este caso, el Ministerio Público busca que se le retire el antejuicio para investigarlo por su presunta participación en la petición anómala realizada a Gustavo Alejos, para acceder a una candidatura y así ser reelecto como magistrado de sala o bien dirigir la Corte Suprema de Justicia.

Hasta el momento, es el primer informe de los 16 antejuicios que fueron presentados en 2019, que llega a manos de los magistrados de la Corte Suprema de justicia para que estos decidan si proceden o no a retirarle la inmunidad.