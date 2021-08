Juez rechaza ampliar medida sustitutiva a ex superintendente Carlos Muñoz

La juez de mayor riesgo A rechazó una petición del ex superintendente de administración Tributaria, Carlos Muñoz de ampliar su medida sustitutiva al no haber fundamentado correctamente la petición.

El ex superintendente de administración tributaria, Carlos Muñoz, presentó una solicitud a al juez de mayor riesgo A, Claudette Domínguez para que se le pueda ampliar el permiso de circulación dentro del territorio nacional a por lo menos 3 departamentos más dentro de la medida sustitutiva que actualmente goza en el caso Traficantes de Influencias.

Muñoz, pretende que se le conceda movilizarse para así atender temas de trabajo ya que forma parte de un tratamiento recomendado por una psicóloga para que así pueda superar lo vivido durante el tiempo que permaneció en prisión preventiva,

No obstante la juzgadora decidió rechazar la petición pues a su criterio no se fundamento el origen de la empresa para la cual el ex funcionario pretende dar la asesoría que se señaló

De la misma manera la defensa de Muñoz pretendía que se conociera una petición para modificar los delitos por los cuales es procesado, sin embargo la juez no acepto la misma pues se aseguro que la audiencia solicitada era para abordar otro tema.