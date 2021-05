Juez rechaza cambio de delito a implicados en caso Financiamiento UNE

La juez de mayor riesgo A rechazó la petición realizada por Juan Pablo García Castro y Víctor de Jesús Duarte quienes solicitaban el cambio de delito dentro del caso Financiamiento UNE.

Juan Pablo García Castro y Víctor de Jesús Duarte, implicados en el caso Financiamiento UNE, solicitaron a la juez de mayor riesgo A, Claudette Dominguez, que se les retiraran los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita,

El objetivo de la petición era el de quedar fuera de la persecución penal al considerar que no existen elementos para mantenerse vinculados al caso, sin embargo la juzgadora rechazó la petición.

Ambos señalados utilizaron de argumento la decisión emitida por la Corte de Constitucionalidad con la cual ordenó que los familiares de Mario Leal no podían ser procesado por el delito de financiamiento electoral no registrado ya que este no estaba vigente cuando supuestamente cometieron los delitos, sin embargo la juez advirtió que en este caso los defensores aseguran que dicha figura no existía motivo por el cual no se podía acceder a la petición.