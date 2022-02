Juez se separa de proceso contra ex fiscales de la FECI por amistad con denunciante

El juez B del Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Geisler Pérez se excuso de conocer el proceso en contra de 3 ex fiscales auxiliares de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad por tener amistad con el denunciante.

Para este martes se tenía previsto que se llevara a cabo la audiencia de primera declaración para los 3 auxiliares fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, detenidos la semana pasada señalados por el Ministerio Público de supuestamente haber intentado coaccionar al implicado Denis Billy Herrera Arita para que este presuntamente declarara en contra de otras personas y así inculpar a otros dentro del caso Comisiones Paralelas 2020.

Sin embargo, la audiencia no se pudo realizar pues se dio a conocer que el juez B del Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Geisler Pérez presentó excusa para no conocer el caso.

Según la información. Pérez indica que este mantiene una relación de amistad con Herrera Arita que es el denunciante del caso, y por tal razón no estaría apto para conocer el proceso, por lo que dicha excusa fue elevada a la Sala Cuarta de Apelaciones para que esta decida si el juez debe seguir conociendo el caso o bien cambiar de juez.

Si en dado caso, la Sala acepta la excusa presentada por Pérez, el caso se trasladaría a manos de la Juez A del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Maira de León, quien giró la segunda orden de captura en contra del ex fiscal Juan Francisco Sandoval.

Mientras tanto, el caso se mantiene detenido y hasta que la sala no resuelva la excusa las dos ex fiscales Paola Escobar y Aliss Morán deberán permanecer en prisión provisional mientras esperan que algún juzgado fije fecha para rendir primera declaración, mientras que el ex fiscal Willy Racanac por su condición de salud permanecer en su residencia.