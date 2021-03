Juez solicita último informe para establecer estado real de salud de Víctor Soto

Juez decidió solicitar un ultimo informe para establecer cual es el estado real de salud del ex director de la desaparecida dirección de investigación Criminal Víctor Soto, para determinar si puede o no enfrentar proceso penal.

Después de varios exámenes y transcurridos varios meses finalmente este miércoles, la juez de mayor riesgo A, Claudette Dominguez conoció los resultados de unas pruebas realizadas al ex director de la Dirección de Investigación Criminal, Víctor Soto.

Esto para determinar si este puede o no enfrentar proceso penal dentro del caso Infiernito.

Según los médicos, Soto tiene daños cerebrales producto de un derrame el cual aún se estudia su origen.

No obstante, los resultados dados a conocer este día son de exámenes practicados hace 2 años, por lo que el ministerio público solicitaba nuevas pruebas pero la juez indicó que después de tanto tiempo no se podría repetir todo por lo que solicitó una sola prueba más antes de tomar una decisión.

Soto Dieguez, es señalado por el Ministerio Público de participar en la supuesta ejecución extrajudicial de 7 privados de libertad que escaparon de la cárcel el Infiernito entre los años 2004 y 2006, sin embargo hasta no determinar que se encuentra en el pleno uso de sus facultades mentales no se podrá determinar si puede o no enfrentar el proceso en su contra.