Juez Xitumul presentó recusaciones contra siete magistrados de la CSJ

El juez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul decidió recusar a 7 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por considerar que habrían externado opinión y esto no los haría idóneos para resolver si es necesario retirarle o no la inmunidad para que sea investigado por un supuesto delito de abuso de autoridad.

Según la documentación, Xitumul recusa a los magistrados Nery Medina, Vitalina Orellana, Felipe Baquiax, Sergio Pineda, José Antonio Pineda Barales, Manuel Duarte y Silvia Valdes.

En el caso de Valdes, el juez asegura que se vio comprometida luego de asegurar en una entrevista que los procesos de antejuicio no son un ataque a la independencia judicial y que por tal razón no podría conocer el proceso.

De momento se espera que el pleno de magistrados conozca la petición de Xitumul para determinar si es procedente o no, antes de entrar a deliberar si es necesario retirarle o no la inmunidad.