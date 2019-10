La jueza Érika Aifán brinda su versión sobre los hechos que se le acusan

El pasado fin de semana se procedió a la captura de una oficial del juzgado de mayor riesgo D, por presuntamente extraer información de dicha judicatura sin autorización, pero fue dejada en libertad por el juez de turno, por lo que la jueza Ericka Aifán se pronunció al respecto.

Una alerta Isabel Claudina dio a conocer la presunta desaparición de Tatiana Guzmán, oficial del Juzgado de Mayor Riesgo D, pero horas después se conoció que había sido detenida a petición de la juez de esa judicatura Erika Aifán ya que según la juzgadora, la trabajadora había extraído de forma anómala documentos del lugar con fines desconocidos.

No obstante después de 24 horas de permanecer en la carceleta de la torre de Tribunales, el juez de turno Mario Martínez, dictó falta de mérito a favor de Guzmán, pues a criterio del juzgador, no se estableció que la oficial estuviese extrayendo información como lo aseguró Aifán. También dijo que las grabaciones en su teléfono correspondían a temas personales que no afectaban su labor ni la de sus compañeros en la judicatura, por lo que ordenó su libertad.

Martínez también ordenó certificar lo conducente en contra de las personas que se vieron implicadas en la detención de la oficial pues pudo haber sido una detención ilegal. Entre estas personas se encuentra Erika Aifán.

Ante este extremo la juez asegura que se siente vulnerada pues no es la primera vez que denuncia a un trabajador por ese tipo de hechos.

De momento, la judicatura no cuenta con todo el personal, pues en señal de protesta y de apoyo a Guzmán, al menos otros 5 miembros del juzgado entre oficiales y comisarios no se presentaron a laborar, por lo que se esperan las acciones a tomar ante esta situación.

