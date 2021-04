Jueza rechaza modificar la medida sustitutiva a Sandra Torres

La juez de mayor riesgo A, Claudette Dominguez negó las peticiones del Ministerio Público y de la defensa de Sandra Torres para modificar la medida sustitutiva que actualmente goza, pero deja advertencia para la ex candidata.

El Ministerio Público solicitó a la juez de mayor riesgo A, Claudette Dominguez que se le revocaran las medidas sustitutivas a la ex candidata presidencial Sandra Torres, al asegurara que no ha respetado las prohibiciones impuestas y continúa asistiendo a actividades relacionadas con el partido Unidad Nacional de la Esperanza, sin embargo a criterio de la juez no se probo plenamente que esto fuera así por lo que rechazó la petición de la fiscalía.

Por su parte la defensa de Torres solicitó que se le modificara la medida sustitutiva y que se le diera permiso para asistir a las reuniones partidarias, pero la juzgadora también rechazo esa decisión.

Finalmente, la juez mantuvo la medida que actualmente goza Torres bajo el apercibiendo de que si se conoce que asiste a alguna actividad del partido, la medida será retirada y será envidada inmediatamente a prisión preventiva.

A Torres se le vincula al caso Financiamiento UNE por supuestamente ocultar al Tribunal Supremo Electoral el origen de por lo menos 24 millones de quetzales que presuntamente se obtuvieron de forma ilícita para financiar la campaña del año 2015.