Jueza rechaza procedimiento abreviado para 3 ex diputados en caso Asalto al Ministerio de Salud

El Ministerio Público solicitó que se aplique el procedimiento abreviado a 3 ex diputados vinculados al caso Asalto al Ministerio de Salud, sin embargo la juez de mayor riesgo D, rechazó la petición.

El ministerio público presentó este martes ante la juez de mayor riesgo D, Erika Aifan una solicitud para condenar por la vía del procedimiento abreviado a los ex diputados Aracely Chavarría, Humberto Soto y Ronald Arango, señalados de tráfico de influencias dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud, sin embargo pese a tener un acuerdo con la fiscalía, finalmente los 3 ex parlamentarios decidieron no acogerse a esta figura.

Tras analizar tanto la petición de la fiscalía como de los propios sindicados, Aifan decidió rechazar la petición por considerar que se deben abordar otros puntos dentro de la acusación.

La juez dio un plazo de 3 días al Ministerio Público para que presente la acusación formal contra los ex diputados y así posteriormente se analice si estos deben o no enfrentar juicio por este caso.