Los diputados que integran la Junta Directiva del Congreso de la República, se reunieron, sin previa convocatoria pública, con la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el fin de hablar sobre los últimos acontecimientos del país, principalmente en el plano social y político.

Al menos tres diputados tomaron la palabra para exponer sus planteamientos y aunque sus discursos no fueron del todo iguales, no existió mayor discusión. De hecho, la reunión no duró más de una hora.

Los representantes de la OEA también hablaron poco.

Se le consultó al presidente del Congreso, por qué razón no se hizo una convocatoria pÚblica y para todos los diputados, pues algunos expresaron que no fueron invitados. En respuesta dijo que no se invitó a los diputados de los bloque de oposición.

Ahora, luego de esta reunión, existirá un informe con toda la información que se ha recabado al respecto, tanto de la Misión de la OEA como del Congreso de la República.