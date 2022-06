Jurado en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard llega a un veredicto

El jurado que decidirá sobre la demanda civil de Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard llegó a un veredicto, confirmaron a CNN portavoces de ambas partes. La decisión ocurre tras seis semanas del juicio por difamación. Se espera que el veredicto se lea a las 3 p.m, hora local. Los jurados llevan unas 14 horas deliberando.

Los siete jurados del caso empezaron sus deliberaciones en la tarde del viernes pasado, sin embargo horas después se retiraron para el fin de semana festivo por el Día de los Caídos. Retomaron sus discusiones este lunes.

Antes del comienzo de las deliberaciones, la jueza Penny Azcarate les indicó a los jurados que el veredicto debería ser unánime.

El juicio acaparó la atención del público y de las noticias, en medio de acusaciones mutuas de violencia entre Depp y Heard. Los jurados escucharon más de 100 horas de testimonios, entre ellos las largas declaraciones de los actores, que se acusaron mutuamente de abusos verbales y físicos. La evidencias incluyeron además mensajes de texto y grabaciones de conversaciones.

¿Sobre qué se pronuncia el jurado?

En diciembre de 2018, Heard escribió un artículo de opinión para el diario The Washington Post titulado «Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar«, en el que escribió: «Me convertí en una figura pública que representa el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura para las mujeres que hablan».

Depp la demandó por US$ 50 millones afirmando que, aunque no se nombra al actor, «el artículo de opinión trataba claramente (y otros medios de comunicación lo caracterizaron sistemáticamente como tal) de la supuesta victimización de la señora Heard después de que acusara públicamente a su exmarido, Johnny Depp de abuso doméstico en 2016, cuando apareció en el tribunal con una cara aparentemente maltratada y obtuvo una orden de restricción temporal contra el señor Depp el 27 de mayo de 2016».

Y afirma que las acusaciones de Heard le ocasionaron pérdidas económicas, entre ellas la de ser eliminado de las futuras películas de «Pirates of the Caribbean» después de haber sido el rostro de la franquicia durante 15 años.

¿Qué intentaron demostrar Depp y Heard?

Los argumentos finales de los equipos legales de los actores muestran lo que quisieron demostrar. Del lado de Heard, que efectivamente hubo abuso por parte de Depp; y del lado de Depp, que el hecho de que Heard se presentara como una figura que representa el abuso doméstico es difamatorio y que ella fue la abusadora.

El abogado de la actriz, Ben Rottenborn, afirmó que Depp simplemente no puede demostrarles que nunca abusó de Amber».

«Un fallo contra Amber aquí envía el mensaje de que no importa lo que hagas como víctima de abuso, siempre tienes que hacer más. No importa lo que documentes, siempre tienes que documentar más. No importa a quién le digas, siempre tienes que decirle a más personas. No importa cuán honesto seas acerca de tus propias imperfecciones y tus propias deficiencias en una relación, debes ser perfecto para que la gente te crea. No envíes ese mensaje».

El mensaje de Camille Vasquez, la popular abogada de Depp, fue por otro canal.

«Lo que testificó la Sra. Heard en esta sala del tribunal es la historia de demasiadas mujeres», dijo la abogada Camille Vasquez. «Pero la abrumadora evidencia y el peso de esa evidencia muestra que no es su historia. No es la historia de la Sra. Heard. Fue un acto de profunda crueldad, no solo para el Sr. Depp, sino también para los verdaderos sobrevivientes de abuso doméstico. Que la Sra. Heard se presente como una figura pública que representa el abuso doméstico. Es falso, difamatorio y causó un daño irreparable».

Hay dos antecedentes a tener en cuenta en el análisis de los escenario