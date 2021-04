Justin Bieber estuvo a punto de morir y esto fue lo que hicieron sus guardaespaldas

Justin Bieber, cantante de «Peaches», de 27 años, habló con franqueza sobre su consumo pasado de drogas en la edición de mayo de GQ, y reveló que había llegado a un punto tan bajo que los guardias de seguridad se colaban en su habitación en medio de la noche y le tomaban el pulso, para asegurarse de que todavía estaba vivo.

«Había una sensación de anhelo de más», recordó. “Fue como si hubiera tenido todo este éxito y todavía era como: ‘Todavía estoy triste, y todavía tengo dolor. Y todavía tengo estos problemas sin resolver’. Y pensé que todo el éxito iba a hacer que todo saliera bien».

«Entonces, para mí, las drogas eran un agente adormecedor que debía continuar».

«Perdí el control de mi visión de mi carrera», continuó la estrella del pop. «Hay todas estas opiniones. Y en esta industria, hay personas que desafortunadamente se aprovechan de las inseguridades de las personas y las usan para su beneficio. Y cuando eso sucede, obviamente eso te enoja. Y luego eres este joven enojado que tuvo estos grandes sueños, y luego el mundo simplemente te enloquece y te convierte en la persona que no quieres ser. Y luego te despiertas un día y tus relaciones están mal, estás infeliz y tienes todo este éxito en el mundo, pero estás como: Bueno, ¿de qué vale esto si todavía me siento vacío por dentro? «.

La recuperación

Para Bieber, su esposa Hailey Baldwin jugó un papel inmensamente importante en la reorientación de su enfoque, aunque es cierto que «su primer año de matrimonio fue realmente difícil porque hubo muchas cosas que se remontan al trauma».

«Simplemente había falta de confianza», recordó Bieber. «Había todas estas cosas que no quieres admitirle a la persona con la que estás, porque da miedo. No quieres asustarla diciendo: ‘Tengo miedo'».

Al observar su matrimonio ahora, Justin Bieber dijo que él y Baldwin, que se casaron en septiembre de 2018 antes de organizar una segunda ceremonia de boda más grande un año después, están «simplemente creando estos momentos para nosotros como pareja, como familia, que somos, construyendo estos recuerdos «.

«Y es hermoso que tengamos eso que esperar. Antes, no tenía nada que esperar en mi vida», agregó. «Mi vida hogareña era inestable. No tenía una pareja. No tenía a nadie a quien amar. No tenía a nadie en quien apoyarme».

En su entrevista con GQ, Bieber también le dio crédito a su fe por ayudarlo a lidiar con sus luchas.

