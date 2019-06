Justin Bieber reta a Tom Cruise a una pelea en el octágono

Justin Bieber tuiteó que quiere pelear con Tom Cruise por alguna razón desconocida.

Sí, ese Justin Bieber y ese Tom Cruise.

El cantante tuiteó el desafío.

Esto ha hecho que todo el mundo se pregunte qué rayos está pasando.

“Quiero desafiar a Tom Cruise a pelear en el octágono”, escribió Bieber en Twitter. “Tom, si no te tomas esta pelea, estás asustado y nunca podrás superarlo. ¿Quién está dispuesto a pelear? @Danawhite?”.

Dana White es el responsable de Ultimate Fighting Championship (UFC), que es la organización de artes marciales mixtas (MMA) más grande del mundo.

De acuerdo con el sitio de UFC, MMA es “un deporte de combate de contacto completo que permite una amplia variedad de técnicas y habilidades de combate de una mezcla de otros deportes de combate para usar en la competencia”.

Nadie parece saber por qué Bieber, de 25 años, quiere enfrentarse al actor de 56 años, y los representantes de ambos no han respondido a la solicitud de comentarios de CNN.

Pero la gente en internet tiene mucho que decir sobre el encuentro propuesto.

“Creo que la noche anterior vio Top Gun por primera vez, y cree que Tom tiene 26 años”, tuiteó una persona.

“Creo que Tom Cruise podría destruir a Bieber”, dijo otro.

Conor McGregor entra en escena

El excampeón de UFC Conor McGregor está totalmente de acuerdo con la pelea y se ofreció a organizarla.

“Si Tom Cruise es lo suficientemente hombre para aceptar este desafío, McGregor Sports and Entertainment será el anfitrión de la pelea”, escribió McGregor. “¿Tiene Cruise el impulso para pelear, como lo hace en las películas? ¡Mantente atento para averiguarlo!”.

