Juzgado cierra caso a favor del ex alcalde de Mixco, Otto Pérez Leal

El juzgado de primera instancia penal de Mixco decidió cerrar el caso a favor del ex alcalde de la localidad Otto Pérez Leal y otros ex trabajadores de la comuna señalados de supuestos actos anómalos durante la campaña electoral del año 2015.

Tras solicitar que fueran enviados a juicio, el juzgado de primera instancia penal de Mixco decidió dictar sobreseimiento y así cerrar el caso a favor del ex alcalde de la localidad Otto Pérez Leal al considerar que no habían elementos suficientes para que este enviara a debate al ex jefe edil.

En este caso, la Fiscalía de Delitos electorales acusaba a Pérez Leal y otros dos ex trabajadores de la municipalidad de Mixco del delito de abuso de autoridad con propósito electoral al supuestamente autorizar la extracción anómala de 650 mil quetzales de la comuna, para costear productos utilizados en la campaña electoral que buscaba la reelección del hijo del ex presidente Otto Pérez Molina en el año 2015.

Tras la decisión del juez, tanto Pérez como los ex trabajadores quedan sin cargo alguno, no obstante la fiscalía indicó que no comparten la decisión del juzgador por lo que presentaran una apelación contra la resolución, pues afirman que tienen suficientes elementos para que estos enfrenten debate oral y público.

Mientras tanto, se tiene previsto que el 21 de septiembre ante el mismo juzgado se lleve a cabo la audiencia de etapa intermedia para la ex diputada Stella Alonzo, implicada dentro de este caso, y donde se debe discutir si debe o no enfrentar juicio por este mismo caso.